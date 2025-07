Copa HB20 abre a 2ª fase da temporada em Cascavel

Cascavel e Paraná - A temporada 2025 da Copa Hyundai HB20 entra em sua fase decisiva neste fim de semana com a etapa de Cascavel, no Oeste do Paraná. Será a abertura da segunda metade do campeonato e a última prova antes da aguardada etapa extra-campeonato, as 3 Horas do Velocitta, marcada para agosto.

Cascavel

Essa será também a primeira visita do ano ao Autódromo Zilmar Beux, um dos traçados mais desafiadores do calendário – a próxima passagem por Cascavel será ainda mais especial: uma corrida de duas horas em novembro, que promete ser decisiva na briga pelos títulos das três classes.

Na divisão Pro, seis pilotos seguem vivos na disputa pelo campeonato. André Bragantini Jr lidera com 135 pontos, seguido de perto por Adilson Jr (129) e Felipe Malinovski (121). Bruno Testa e Marcus Índio, empatados com 118 pontos, seguem firmes na perseguição, enquanto Rodrigo Vieira (105) também se mantém no páreo.