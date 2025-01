Dakar termina primeira semana com brasileiros na luta por pódio

A 47ª edição do Rali Dakar, que está em disputa até o próximo dia 17, na Arábia Saudita, segue surpreendendo pelo nível de dificuldade. Com largada no último dia 4 de janeiro, quando realizou sua primeira etapa, a prova até agora não teve nenhuma de suas grandes estrelas da categoria principal, a Ultimate (carros), no domínio de uma especial – nome do trecho formado geralmente por 400 a 500km cronometrados e com duração de um dia.

Mais do que isso, os favoritos têm sofrido baixas pesadas: já abandonaram os espanhóis Nani Roma/Alex Haro, os também espanhóis e atuais campeões Carlos Sainz e Lucas Cruz e o sempre super favorito Sebastién Loeb (França) e seu navegador Fabian Lurquin (Bélgica). Roma e Haro bateram de frente com um concorrente e os demais inutilizaram seus carros em capotamentos – todos sem consequências graves para pilotos e navegadores. Hoje a caravana do Dakar faz sua única parada de “descanso” – um momento em que, na verdade, mecânicos e engenheiros continuam a trabalhar freneticamente para enfrentar a semana final.

O Brasil continua em destaque nesta edição do Dakar. Na classificação geral após cinco etapas, o piloto Lucas Moraes atualmente é o quinto colocado na categoria Ultimate e se mantém como candidato ao pódio da prova. Já o navegador Cadu Sachs segue como segundo colocado na Challenger, disputada por protótipos leves, ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro.

Na etapa desta quinta-feira na categoria Ultimate, a vitória foi do norte-americano Seth Quintero, que conta com a navegação do alemão Dennis Zenz. Até este momento, o Dakar percorreu 2.623km de trechos cronometrados. Confira as informações:

Classificação geral Após cinco etapas/Seis primeiros + brasileiros

1º) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, 2.623km em 28h10m11s

2º) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 10m17s