Sobe para 13 número de vítimas de queda de ponte na divisa de MA e TO

BRASIL – Na manhã desta sexta-feira (3), equipes de resgate localizaram mais um corpo nos destroços da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, situada na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins. Com este resgate, o número de mortes confirmadas subiu para 13, enquanto quatro pessoas permanecem desaparecidas.

Operação de Resgate no Rio Tocantins

O Comando do 4º Distrito Naval da Marinha, que integra a força-tarefa de busca e resgate, confirmou a informação. Segundo a instituição, mergulhadores inspecionaram os destroços e resgataram o corpo.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), desabou no final da tarde de 22 de dezembro de 2024. Inaugurada em 1961, a estrutura já não atendia ao volume de tráfego atual, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Investigação das Causas do Colapso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu a Portaria nº 6194, no dia 24 de dezembro de 2024, para investigar as causas do desabamento.