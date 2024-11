Secretaria do Esporte começa na segunda-feira a capacitação para o Verão Maior Paraná

Começa na segunda-feira (25) a formação e capacitação do projeto Verão Maior Paraná, que tem como objetivo selecionar os acadêmicos que atuarão no desenvolvimento do projeto nas regiões do Litoral e Noroeste do Estado durante a temporada.

Até 29 de novembro, 276 acadêmicos, de educação física (190), turismo (50), enfermagem (18) e comunicação (18) participam de palestras e oficinas em período integral, abordando temas relacionados às atividades de palco, lazer, organização de modalidades esportivas e cobertura do evento.

Ao fim desse período, serão anunciados os 145 estudantes que trabalharão na temporada – 95 de educação física, 32 de turismo, 9 de enfermagem e 9 de comunicação.

Os selecionados se inscreveram no Edital de Chamamento Público nº 01/2024 e foram aprovados para essa etapa que acontece na Associação Banestado, em Praia de Leste. Eles terão as despesas de hospedagem e alimentação custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), ficando sob responsabilidade do participante apenas o transporte até o local. Confira a lista de convocados AQUI.

A capacitação é realizada pela Coordenação de Esporte e pelo Programa Escola do Esporte. A seleção de acadêmicos é feita pela Diretoria de Inovação e Desenvolvimento do Esporte.

Para o coordenador do projeto de seleção, Mauro Cachel, a expectativa para o curso é alta, pois se trata de uma oportunidade crucial para que os acadêmicos compreendam como o projeto será estruturado e padronizado. “Eles terão acesso a informações detalhadas sobre as diversas oficinas que serão aplicadas no Projeto Verão Maior Paraná. Essa formação de equipes é fundamental para garantir um trabalho eficiente e alinhado ao objetivo principal: atender com excelência os veranistas no litoral do Paraná”, disse.