Rio que corta o Paraná recebe 1,3 milhão de peixes nativos

O Rio Iguaçu está ganhando vida. Símbolo do Paraná, o famoso curso de água que nasce na região de Curitiba e desemboca no Oeste do Estado será protagonista durante a segunda etapa do projeto Rio Vivo. Receberá 1,3 milhão de peixes de espécies nativas por meio da ação de repovoamento coordenada pela Superintendência Geral das Bacias Hidrográficas e Pesca (SBHP) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). O montante é 18% superior ao lançado no rio durante a fase inicial do projeto, entre 2021 e 2022, quando o Iguaçu recebeu 1,1 milhão de peixes. A ação foi confirmada neste domingo (17), data em que é comemorado o Dia do Rio Iguaçu.

“O nosso famoso, e conhecido mundialmente Rio Iguaçu, tem importância singular para o Paraná, seja pela formação das suas cataratas que são uma mola propulsora do turismo, seja pela importância na geração de energia para todo o País. Mas é, também, responsável por uma vasta fauna. E o Estado do Paraná, conhecedor dessa vocação, transformou o Iguaçu em protagonista do projeto Rio Vivo”, destacou o superintendente-geral das Bacias Hidrográficas e Pesca (SBHP), Francisco Martin.

Esta nova etapa do Rio Vivo começou oficialmente nesta sexta-feira (15) com o repovoamento do Rio Ivaí com 100 mil peixes, em Mirador, na região Noroeste. No total, serão 2,626 milhões de peixes de espécies nativas lançados em rios estaduais. Na primeira etapa, entre 2021 e 2022, foram 2,615 milhões de peixes. A meta é repovoar as bacias locais com 10 milhões de animais, de espécies como traíra, lambari, dourado e pintado, até 2026.