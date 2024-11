Governador prestigia inauguração do Catuaí e destaca geração de empregos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou ontem da inauguração do maior shopping center do Oeste do Paraná: o Catuaí Shopping Cascavel, na Avenida Brasil, no centro da cidade. Com investimento superior a R$ 700 milhões, o novo espaço abre as portas com uma operação completa, com lojas exclusivas, lazer e serviços para o dia a dia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.

A expectativa é de que sejam contratadas cerca de 8 mil pessoas, sendo duas mil de maneira direta, na operação do shopping e nas lojas, e outros 6 mil empregos indiretos. Números que, segundo o governador, ajudam a consolidar o Paraná como um celeiro de empregos.

“Cascavel tem uma importância econômica gigantesca para o Paraná e quando a cidade vai bem ajuda o Estado a ir bem. Estamos prestigiando esse grande investimento do setor de serviços, que é que mais emprega no Paraná. Esse shopping teve investimento que passa de R$ 700 milhões, vai gerar 2 mil empregos diretos e ajudar a economia do Estado, uma das que mais cresce no Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

“Segundo o Banco Central, o Paraná foi o estado que teve a maior movimentação da atividade econômica, com um crescimento de 7,8%. Nós estamos batendo recordes na geração de emprego com carteira assinada, somos o estado do Sul do Brasil que mais gera emprego para as mulheres e para os jovens, então esse é um momento fantástico para Cascavel e para o Paraná”, acrescentou.

Gigante

O shopping foi implantado em uma área de 106 mil metros quadrados, sendo 83 mil metros quadrados de área construída e mais de 42 mil metros quadrados de área bruta locável. Localizado em uma área pujante da cidade, está próximo ao Lago Municipal e do Zoológico, dois dos principais pontos turísticos de Cascavel.

São 270 lojas, com um mix composto por mais de 60% de franquias e grandes redes, sendo 40% de marcas exclusivas na cidade. O Catuaí Shopping Cascavel conta com centro médico, academia, supermercado, restaurantes, praça de alimentação para 1,5 mil pessoas, cinema, pet park, espaço kids e centro de ensino.

Segundo o presidente do Grupo Catuaí, Alfredo Khouri, o objetivo é levar comodidade para quem deseja “resolver a vida” em um só lugar. “Não é apenas um centro de compras, teremos centro de ensino, um centro médico; então nós procuramos trabalhar não só com compras, gastronomia, mas também englobar, num só local, um lugar onde o cascavelense possa vir e fazer tudo o que ele precisa”, ressaltou.