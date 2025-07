Paraná registra em junho o 2º menor tempo de abertura de empresas da história

Curitiba - 8 horas, 5 minutos e 53 segundos. Esse foi o tempo médio para abertura de empresas no Paraná no mês de junho, de acordo com relatório da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) , divulgado nesta quinta-feira (10). A média nacional ficou em 1 dia e 3 horas. Essa é a segunda melhor marca alcançada pelo Estado na história, atrás apenas de abril de 2024, quando os empreendedores paranaenses levaram, em média, 8 horas e 4 minutos para concluir o processo.

Com os números de junho, o Paraná se manteve na terceira colocação no ranking nacional de agilidade, atrás apenas do Piauí, que registrou 5 horas, 37 minutos e 59 segundos e de Sergipe, com 6 horas, 5 minutos e 53 segundos. Vale ressaltar que o número de processos abertos por aqui é mais de oito vezes maior ao do primeiro colocado e 13 vezes maior em relação ao terceiro colocado. Enquanto o Piauí registrou 781 processos e Sergipe 499, o Paraná totalizou 6.576, terceiro maior volume do Brasil, atrás somente de São Paulo (26.147) e Minas Gerais (8.055).

Consulta e viabilidade

Com relação ao tempo de consulta de viabilidade total, o Paraná subiu da 7ª para a 6ª posição nacional, com 6 horas, 41 minutos e 8 segundos. Já o tempo médio de consulta de viabilidade de nome ficou em apenas 1 minuto e 12 segundos. Por fim, na conferência de viabilidade de endereço, o Estado subiu duas posições no ranking, chegando à 7ª colocação, com 6 horas, 40 minutos e 9 segundos, uma redução de quase 50 minutos em relação ao mês anterior.

Segundo o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, os dados de junho confirmam que o Paraná continua sendo referência nacional na abertura de empresas.