Trump cita ataques à liberdade de expressão ao impor nova taxação de 50% para o Brasil

Brasil - “Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente!”.

Esse foi o tom da carta enviada ontem (9) pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao presidente Lula (PT), para informar sobre a nova tarifa de 50% que será aplicada sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto de 2025.

“Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de redes sociais dos EUA, ameaçando-as com multas milionárias e expulsão do mercado brasileiro), cobraremos essa tarifa sobre todos os produtos brasileiros, além das tarifas setoriais já existentes. Mercadorias redirecionadas para evitar a cobrança também estarão sujeitas à mesma alíquota”, escreveu Trump.

Investigação comercial

O republicano também ordenou o início de uma investigação formal contra o Brasil por práticas comerciais desleais. “Estou instruindo o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil”, afirmou.

A Seção 301 integra a Lei de Comércio de 1974 dos EUA e permite apurar práticas consideradas desleais por governos estrangeiros que afetem o comércio norte-americano. Na prática, trata-se de uma ferramenta usada para pressionar outros países a mudarem regras comerciais, podendo resultar em sanções, sobretaxas ou restrições.

O processo é conduzido pelo representante comercial dos EUA e, caso sejam constatadas irregularidades, o país pode aplicar medidas para buscar corrigir os abusos identificados.

Reação ao Brics

No último domingo (6), Trump já havia sugerido que poderia impor tarifas adicionais de 10% aos países do Brics, acusando o grupo de representar uma ameaça à soberania do dólar. Nesta terça-feira, ao anunciar a taxação contra o Brasil, elevou o tom e vinculou a medida à situação política de Bolsonaro.

Na semana passada, o ex-presidente americano se reuniu com seus assessores para discutir exclusivamente a situação brasileira e montar uma estratégia para pressionar o governo Lula e o STF a recuarem no julgamento contra o ex-presidente. O plano começou a ser executado na segunda-feira (7), com postagens em redes sociais em defesa de Bolsonaro, e foi reforçado por aliados republicanos.