INSS fará ressarcimento a mais de 1 milhão de aposentados por desconto ilegal

ECONOMIA

Inflação projetada para 2025 cai para 5,17%, segundo mercado financeiro

Brasil - As expectativas do mercado financeiro estão mais otimistas com relação à inflação do país. Pela sétima semana consecutiva, são registradas quedas nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país. De acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira (14), em […]