PM vai instaurar procedimento administrativo para apurar acidente envolvendo policial da reserva

Imagens de câmera de segurança registraram um acidente de trânsito que ocorreu na tarde de sábado (19/10), por volta das 17h, na Rua Rio da Paz, no Bairro Universitário, em Cascavel. De acordo com imagens, um veículo Gol colidiu violentamente contra a traseira de um utilitário Peugeot. Assista abaixo: Segundo informações, ambos os veículos seguiam […]

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) tomou conhecimento de um vídeo contendo imagens de um policial militar veterano envolvido em um sinistro de trânsito ocorrido na tarde deste último sábado (19/10), em Cascavel.

A PMPR esclarece que, ao chegar no local, a equipe policial militar que prestou o atendimento encontrou os condutores dos dois veículos sendo atendidos no interior da ambulância do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Um deles, o militar estadual veterano, precisou ser levado pelos socorristas à UPA Tancredo Neves para cuidados médicos.

Por fim, foi registrado o Boletim de Acidente de Trânsito Unificado (BATEU) e está em trâmite a instauração do devido procedimento administrativo com a finalidade de apurar as circunstâncias da ocorrência. A PMPR reitera seu compromisso inabalável com a lei, a ordem e a ética.