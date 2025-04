Mãe dá à luz dentro de ambulância do SAMU na BR-277, em Cascavel

Segundo informado, quando a equipe percebeu que as contrações da gestante haviam se intensificado precisaram acionar apoio especializado no atendimento. Em poucos minutos, uma segunda equipe se juntou, formando uma força-tarefa que garantiu toda a assistência necessária para o parto no interior da ambulância. Em condição improvisada mas sob cuidado profissional, a Dra. Isabele conduziu o parto com o suporte da equipe formada por Luiz Galeano (condutor), Juliana (enfermeira), enfermeiro Nelson e o condutor Tiago Juliana e Nelson. Após a realização do parto, mãe e filha foram encaminhadas ao hospital, onde receberam os primeiros cuidados de pós-parto e neonatais.