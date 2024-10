Itaipu: Mais flexibilidade e confiabilidade na geração de energia

A instalação deve ocorrer nas salas dos Grupos Geradores Diesel, uma no setor de 50 Hz e a outra no setor de 60 Hz.

A Itaipu recebeu, no final de setembro, o segundo Conversor Estático de Frequência SFC (Static Frequency Converter), parte do sistema que converte energia entre os setores de 50 Hz e 60 Hz da Usina. O primeiro conversor, do setor de 60 Hz, chegou em agosto.

Ou seja, ele menciona que, em 1978, já se entendia a necessidade de um conversor, mas questões técnicas impediram sua instalação.

Agora, com o Plano de Atualização Tecnológica, essa instalação se torna possível. “Hoje, temos um conversor estático, um marco para a eletrônica de potência”, reforça.

Fuerback elogia o trabalho conjunto da Diretoria Técnica, que participou de todo o processo, desde as especificações até a aprovação do projeto. A chegada dos equipamentos é um resultado positivo dessa sinergia.

Josilene Ferrari Reis Barros, da Divisão de Engenharia de Manutenção Elétrica, também vê a implementação do conversor como um avanço na confiabilidade dos serviços auxiliares.

Contudo, a engenheira destaca a importância do comissionamento para garantir o funcionamento adequado do SFC e sua integração com outros equipamentos.

Binacionalidade



O projeto exemplifica um esforço binacional, que envolve empregados do Paraguai e do Brasil. Fuerback enfatiza que o sucesso depende do trabalho em equipe entre as duas margens.

Diego Alejandro Torres Ferreira, da Divisão de Operação, ressalta que sua área será responsável pela operação dos conversores, garantindo o fornecimento de energia dos serviços auxiliares e a segurança da casa de força e da barragem.

Dessa forma, Diego ressalta a “Participamos desde a fase de projeto, graças à abertura da Divisão de Engenharia Eletromecânica”, conclui.

Fonte: Itaipu Binacional