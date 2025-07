Cascavel reduz criminalidade no 1º semestre com Ações das Guardas Municipal e Patrimonial

Cascavel e Paraná - Nos primeiros seis meses de 2025, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, intensificou o combate à criminalidade na cidade. O balanço operacional aponta que, somente no primeiro semestre, as ações resultaram em 9.376 pessoas abordadas nas ruas, na apreensão de aproximadamente 1.987 objetos perfuro cortantes e de 2.343 instrumentos utilizados para o consumo de drogas.

Além disso, os agentes recuperaram 72 veículos e realizaram 913 encaminhamentos à delegacia. Os dados foram apresentados hoje (07), na Câmara de Vereadores.



Esses resultados são fruto de uma atuação estratégica, que inclui operações de grande escala, como a Operação Blindagem e a Operação Resgate, além de outras ações pontuais realizadas em bairros com maior incidência de ocorrências e chamados.



Para o secretário de Segurança Pública, Coronel Lee, a presença constante dos guardas municipais e patrimoniais nas ruas da cidade é o que tem garantido respostas rápidas e eficazes. “Na segurança pública não existe mágica: existe presença, estratégia e firmeza. O que os números mostram é que nossas ações têm dado resultados concretos e as pessoas já estão sentindo isso nas ruas com menos criminalidade e mais sensação de segurança”, destacou.



Segundo a Sesppro, as grandes operações são planejadas com base em dados de inteligência, mapeamento de ocorrências e indicadores criminais. O foco é agir de forma preventiva para evitar situações de risco e retirar de circulação itens que colocam a população em perigo.



Para o secretário, a quantidade expressiva de objetos cortantes e cachimbos apreendidos indica que o patrulhamento ostensivo também tem impacto direto no enfrentamento ao tráfico e consumo de drogas. “Cada item apreendido ou recuperado representa um crime frustrado. Cada abordagem realizada, estamos interrompendo o ciclo do tráfico de drogas e da violência. Por isso, seguimos atentos e firmes, cumprindo nosso compromisso com a população”.

Redução expressiva nos crimes contra o patrimônio público



Além do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, a atuação da Guarda Civil Patrimonial tem sido fundamental na prevenção e resposta rápida a crimes contra prédios e equipamentos públicos. De janeiro a junho de 2025, a corporação atendeu 25 ocorrências relacionadas à depredação e danos ao patrimônio.



O dado que mais chama atenção é a redução significativa desses registros ao longo do semestre. Apenas em janeiro, foram 14 atendimentos, mais da metade do total. Já nos cinco meses seguintes (fevereiro a junho), foram registradas apenas 11 ocorrências.



Essa queda nos números é reflexo direto do monitoramento contínuo e da pronta atuação da equipe, que têm contribuído para evitar prejuízos ao Município e garantir a preservação dos espaços públicos utilizados pela população.