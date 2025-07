Centro Pop: Comissão vai à Prefeitura para pedir que “localização seja revista”

Cascavel e Paraná - Após completar semana do início do funcionamento do Centro Pop na região central da cidade, em um imóvel localizado na Rua Santa Catarina, entre as ruas Carlos de Carvalho e Souza Naves, representantes de uma comissão formada por moradores, empresários e funcionários de clínicas próximas ao endereço foram à Prefeitura pedir que a instalação seja revista pelo Executivo.

O grupo pretendia falar com o prefeito Renato Silva, mas foi recebido na sala de reuniões do terceiro andar pela secretária municipal de Assistência Social, Rosely Vascelai, e por um grupo de servidores. A secretária ouviu todas as reclamações da comissão e disse que vai relatar a situação ao prefeito e que, até a próxima sexta-feira (11), dará o retorno ao grupo sobre a decisão – se o Centro Pop será mantido no local atual ou se o Município fará nova mudança para outro espaço. A resposta não agradou aos manifestantes, que esperavam uma posição oficial ainda durante a reunião.

ACIC se manifesta

Paralelamente, a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) se posicionou oficialmente contra a escolha do imóvel para abrigar o serviço, que atende moradores de rua durante o dia com refeições, auxílio e local de descanso. Por meio de nota, a entidade afirmou que os associados expressam preocupação com a escolha do local, situado em uma área com grande fluxo de pessoas, alta concentração de comércios e serviços.

Segundo a Acic, a presença de uma estrutura com esse perfil pode gerar impactos negativos no ambiente de negócios, na percepção de segurança e na dinâmica do comércio local. A associação, no entanto, reconhece e apoia a importância de políticas públicas voltadas ao acolhimento e à reinserção social da população em situação de vulnerabilidade, mas entende que o local escolhido não é o mais adequado para a instalação do Centro Pop, especialmente por se tratar de uma zona estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade.

A Acic ainda reforça o pedido da comissão para que o Executivo reavalie o projeto e identifique outra área, mais apropriada, que permita o atendimento digno às pessoas em situação de rua, sem prejudicar o funcionamento e a expansão do comércio e dos serviços no centro de Cascavel.

Protesto permanente

Na semana passada, dois protestos marcaram a polêmica em torno do Centro Pop. O início da circulação de pessoas em situação de rua gerou sensação de insegurança entre moradores da região, que chegaram a discutir com um dos atendidos na última sexta-feira (4), durante um protesto. Faixas e cartazes afixados nos portões do novo serviço foram arrancados por frequentadores do local.