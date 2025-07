Operação Lei Seca em Cascavel aborda 83 pessoas e prende foragido por estupro de vulnerável

A ação teve como principal objetivo combater infrações de trânsito , com foco especial na abordagem de condutores sob efeito de álcool . Além disso, foram fiscalizados veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando aumentar a segurança viária na cidade .

Cascavel - Na noite de sábado (5), uma grande fiscalização de trânsito foi realizada na região Norte e Centro de Cascavel/PR, durante a Operação Lei Seca , promovida pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Guarda Municipal e a Transitar .

Prisão de foragido por estupro de vulnerável

Durante a fiscalização, um homem de 54 anos foi preso após ser identificado com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, com condenação de 12 anos e 9 meses de reclusão, expedido pelo Ministério Público de Londrina, com base no artigo 217-A do Código Penal.

Compromisso com a segurança

A Operação Lei Seca reforça o compromisso das forças de segurança em zelar pela vida e integridade dos cidadãos, retirando das ruas motoristas sob influência de álcool e pessoas com pendências judiciais. A presença integrada da PMPR, Guarda Municipal e Transitar também destaca a importância da atuação conjunta no enfrentamento às irregularidades no trânsito.

A orientação das autoridades é clara: se beber, não dirija. A fiscalização segue de forma contínua, e novas operações já estão previstas para os próximos dias em diferentes pontos da cidade.