Cirino mira bom desempenho na prova noturna da Copa Truck em Cascavel

Festa Caipira do Wilson Joffre acontece nesta quarta com quadrilha e comidas típicas

Expectativas para a etapa de Cascavel

“Sou suspeito de falar da pista. Me criei na pista de Cascavel e sempre espero com muita ansiedade correr em casa novamente. Estamos em um processo de muita evolução depois de Interlagos, com pódios e vitória, e espero conquistar muitos pontos novamente para manter a disputa na parte de cima da tabela, aponta Cirino, que está na quarta colocação na classificação da categoria PRO.

Programação da corrida noturna

Por conta da corrida noturna, a etapa terá uma programação diferente. Na sexta-feira, serão dois treinos livres durante o dia, e um treino de reconhecimento noturno. No sábado, os pilotos fazem o classificatório no início da tarde, e a corrida noturna às 19h20, com a inversão dos oito primeiros colocados do quali para a largada. Com isso, domingo terá apenas uma corrida, às 12h20, com as posições de largada definidas pelo quali.

Fonte: Assessoria