Itaipu fecha primeiro bimestre com produção 2,5% maior que no mesmo período de 2024

Foz do Iguaçu - A usina de Itaipu fechou o primeiro bimestre do ano com uma produção de 13,8 milhões de MWh. Essa quantidade é 2,5% superior quando comparada com o primeiro bimestre do ano passado. Esse montante de energia seria suficiente para suprir o mundo por 5 horas, o Brasil por 8 dias e o Paraguai por 7,5 meses.

A energia produzida nos dois primeiros meses do ano foi responsável por atender 7,8% de todo o consumo de eletricidade do sistema elétrico brasileiro e 77% do sistema paraguaio. Isso fez de Itaipu a usina que mais forneceu energia para ambos os sistemas nesse período. No mês de janeiro, Itaipu supriu ao sistema brasileiro 5,1 milhões de MWh. Foi responsável pelo atendimento de 8,26% de toda a demanda nacional.

O diretor-geral Brasileiro, Enio Verri, avalia que “a produção foi maior mesmo com o ano de 2025 tendo tido um dia a menos em fevereiro. Isso corrobora a relevância de Itaipu. Além disso, mostra a capacidade da usina de apoiar prontamente o atendimento da carga dos dois sistemas quando demandada. Contribuindo para uma maior segurança operacional, principalmente em momentos de mais necessidade como na atual onda de calor”.

Recordes de consumo no Brasil e no Paraguai

Ao longo de janeiro e fevereiro deste ano, fortes ondas de calor atingiram os principais centros de consumo do Brasil e do Paraguai. Isso aumentou a demanda de energia em ambos os países.

No Paraguai, houve recorde de consumo total no país, com 5.054 MW registrado às 13h45 do dia 11 de fevereiro. Esse recorde já foi superado em 4 de março, com 5.122 MW, às 14h11.