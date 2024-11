Da coleta ao conhecimento: 200 catadores conhecem a Itaipu

Cerca de 200 catadores de materiais recicláveis do Oeste do Paraná, do Programa de Gestão de Resíduos da Itaipu Binacional, realizaram visitas à Itaipu e ao Refúgio Biológico Bela Vista, nas últimas semanas. As visitas foram realizadas por meio do Convênio Linha Ecológica, parceria entre a Itaipu e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros

Provenientes de 23 municípios, muitos realizaram pela primeira vez o passeio panorâmico à Usina, onde puderam conhecer mais a fundo a história da obra e suas curiosidades; e também percorreram o zoológico do Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu.

Roseli Franck Jost, presidente da Associação de Recicladores do Município de Itaipulândia (Assoremi), gostou do passeio. “É um lugar maravilhoso. Adorei a natureza, os animais. Aproveito para agradecer a atenção que a Itaipu sempre tem com nós catadores”, disse.