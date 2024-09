Carreta tomba no Trevo Cataratas em Cascavel

NOVIDADE

Azul realiza o primeiro voo entre Campinas e Pato Branco

A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, realizou hoje o primeiro voo entre Campinas, principal hub da empresa aérea, e Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Portanto, com cinco operações semanais, essa nova rota representa um marco importante para o desenvolvimento da região paranaense, ampliando as […]