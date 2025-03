Campanha da Fraternidade volta a abordar o tema ecologia em 2025

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza a cerimônia de lançamento da Campanha da Fraternidade 2025 (CF 2025) nesta Quarta-feira de Cinzas , (5). Em Cascavel, a abertura da campanha aconteceu no último dia 24 de fevereiro em celebração realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Cascavel - Não teve jeito. Pela quarta vez o FC Cascavel é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o aurinegro jogo no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e perdeu para o Aparecidense, por 1 a 0, com um gol nos acréscimos. O Jogo O técnico […]

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel está convocando 145 profissionais aprovados em concursos públicos para cargos em diversas secretarias para atuar no serviço público do Município. O edital de convocação foi publicado no dia 1º de março no Diário Oficial. Os aprovados são dos concursos 92/2024, 222/2024, 104/2023, 271/2023 e 365/2022. A Secretaria de Saúde […]

Quaresma

O objetivo geral da Campanha é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra. A missa da celebração da Quarta-Feira de Cinzas marca o período de 40 dias de preparação para a Páscoa, maior festa do calendário cristão. As cinzas, feitas a partir da queima dos ramos bentos do Domingo de Ramos do ano anterior, simbolizam a fragilidade da vida, a necessidade de conversão e o chamado à penitência. Ao serem colocadas na testa dos fiéis, as cinzas lembram a passagem bíblica “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás” (Gn 3,19).

A Campanha da Fraternidade

Sobre a Campanha da Fraternidade Realizada anualmente desde 1964, a Campanha da Fraternidade tem como objetivo marcar o período de preparação para a Páscoa, por meio de oração, jejum e caridade. O ponto culminante da campanha é a Coleta da Solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, 12 e 13 de abril de 2025, e destina recursos para projetos sociais em todo o Brasil.

Ao longo de sua história, a campanha tem sido um importante instrumento de mobilização para a promoção da justiça social e a ajuda aos mais necessitados. Neste ano, a CNBB convida todos a se unirem à campanha, seja por meio de doações, participação em eventos locais ou ações em favor da solidariedade e do cuidado com o meio ambiente.

São Francisco de Assis

Representatividade central na divulgação da Campanha da Fraternidade 2025, São Francisco de Assis é conhecido como protetor dos animais e padroeiro da ecologia. A história indica que Francisco viveu uma experiência de amor e reconciliação com Deus, seus irmãos e toda a criação. A ele são atribuídas inúmeras histórias de conexão profunda com a natureza. Uma delas indica que o Santo caminhava enquanto bandos de andorinhas o seguiam formando uma cruz. Já em outra ocasião, Francisco amansou um lobo selvagem ao pedir que o animal tivesse misericórdia dele e de quem o acompanhava.