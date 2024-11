Yamaha confirma lançamento da nova Ténéré 700 no Brasil

O design frontal oferece excelente visibilidade e proteção para o piloto, em grande parte graças ao grande para-brisa de uma peça, enquanto a seção central e traseira minimalista contribui para uma posição de pilotagem que dá ao piloto bastante espaço para posicionar seu corpo, com atenção especial aos pilotos que querem se levantar e redistribuir o peso do corpo ao pilotar off-road, em pé.

A silhueta da Ténéré 700 se tornou icônica, ficando alta e ereta (com design vertical), na parte dianteira , antes de afinar para uma traseira compacta. Ela leva em conta as lições aprendidas ao longo de décadas vencendo provas de rali, combinando harmoniosamente funcionalidade, ergonomia e desempenho para proporcionar a pilotagem mais envolvente em todas as condições.

Inspirada nas famosas motos de Rali Raid da Yamaha do passado e do presente, a Ténéré 700 2025 ostenta um visual totalmente novo combinado com ergonomia desenvolvida para ser mais eficaz tanto para pilotagem em estrada quanto off-road.

Mais do que nunca, a Ténéré 700 é a motocicleta para qualquer lugar que permite que os pilotos viajem sem limites . Seu amplo apelo a torna a moto preferida de uma grande variedade de pilotos, desde pilotos que usam a moto no dia a dia e apreciam o apelo e a presença que apenas a icônica Ténéré traz, até pilotos off-road experientes que procuram enfrentar terrenos mais desafiadores. Onde a Ténéré lidera, outros certamente seguirão em busca do Próximo Horizonte.

Como os auxílios eletrônicos, que aumentam o envolvimento do piloto com a motocicleta, com os ajustes para atender às necessidades pessoais do piloto ou às condições da estrada.

E embora a Yamaha tenha evoluído a especificação da Ténéré 700, testemunhe a introdução do acelerador eletrônico YCC-T , modos de atuação do ABS e suspensão atualizada, a equipe de design teve o cuidado de adicionar tecnologia.

Equipada com o aclamado motor CP2 e proporcionando uma pilotagem de aventura genuína para qualquer lugar em um pacote mais leve e acessível, a Ténéré 700 foi um sucesso imediato que transformou o mundo do motociclismo de aventura.

Em comparação com o modelo anterior, o tanque de combustível foi movido para a frente, com grande consideração para equilibrar o tamanho com a ergonomia ideal, mantendo a linguagem de design clássica da Ténéré. A parte superior do tanque de 16 litros agora fica mais baixa do que a encontrada no modelo da geração anterior e essas mudanças contribuem para uma distribuição de peso mais equilibrada e melhor pilotagem.

Equilíbrio

A seção intermediária da Ténéré 700 2025 foi projetada não apenas para facilitar uma transição visual equilibrada entre a frente e a traseira da moto, mas também para fornecer um assento confortável e eficaz para o piloto – uma área na qual ele pode facilmente mover o peso do corpo enquanto usa a moto no fora da estrada.

O design é descomplicado, com ênfase em fornecer um contato seguro entre a moto e as pernas do piloto e para facilitar um bom fluxo de ar nas posições sentada e em pé. O novo assento de uma peça, inspirado pelo rali, também é clássico da Ténéré, sendo longo e estreito em design e, em comparação com o design anterior de duas peças, oferece maior liberdade de movimento durante a pilotagem.

Por todas as razões práticas por trás do estilo, a equipe de design da Yamaha tem se esforçado para garantir a criação de uma motocicleta atraente que capture a essência da pilotagem off-road – afinal, é uma Ténéré.

Vista de frente, a Ténéré 700 dá o visual clássico de “torre de rally”. O novo design do farol apresenta quatro projetores de LED individuais empilhados em uma estrutura de alumínio, no estilo dos pilotos de rally contemporâneos da Yamaha, com a montagem em forma de “Y” dando um visual distintamente novo.

Onde muitas motos de aventura podem parecer volumosas, as novas carenagens da Ténéré 700 transmitem sensação de leveza, mas permanecem resistentes e prontas para lidar com qualquer situação que o piloto desejar enfrentar. É uma motocicleta que tem capacidades off-road genuínas e a roda dianteira de 21 polegadas não está lá por acaso.

Ela foi projetada para enfrentar qualquer estrada, pavimentada ou não, com bastante distância do solo e suspensão de longo curso configurada para absorver até as piores condições.

Novos protetores de mão, com cores combinadas com a moto, não só confirmam as credenciais off-road da Ténéré 700, mas também têm os benefícios práticos de dar ao piloto proteção contra obstáculos ou qualquer arbusto que possa estar no caminho.

Disponibilidade no Brasil

O início da pré-venda da Ténéré 700 2025, modelo Yamaha desenvolvido para a prática de off-road, aventuras em trilhas e viagens longas, está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem no mercado brasileiro, quando o preço será divulgado.

A nova Yamaha Ténéré 700 será produzida no Brasil, em Manaus (AM), a partir de agosto de 2025, com a chegada à rede de concessionárias brasileiras da marca prevista para o mês de setembro.