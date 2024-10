Volkswagen celebra no Brasil os 50 anos do Golf no mundo

Um substituto do Fusca. Com linhas claras e design puro. Desenvolvido de maneira revolucionária por Giorgetto Giugiaro, em 1974, o Golf se tornaria o automóvel de maior sucesso da história da Volkswagen. Cinquenta anos depois, a Volkswagen do Brasil reúne passado e futuro em sua Garagem VW, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP).

Por lá, tudo começa com a apresentação de seu acervo para jornalistas e membros de clubes: são quatro Golf muito especiais em exposição – e um deles inédito. A Garagem VW acaba de ganhar mais um ilustre integrante: um Golf GTI MK4,5. O belíssimo exemplar pintado na cor Preto Magic foi produzido em 2008. Para ser exposto ao lado dos demais clássicos VW, ele passou por um impecável processo de restauração que durou seis meses e incluiu a desmontagem e limpeza do conjunto motor e câmbio, troca de óleo e filtros, troca de componentes de suspensão, micro pintura em regiões externas da carroceria, além da revitalização de bancos e plásticos internos.

Equipado com um motor 1.8 Turbo, ele ganhou mais pressão no turbocompressor. O resultado? Aumento do torque e potência do carro quando abastecido com gasolina de alta octanagem. A potência saltou 180 cv para 193 cv e o torque subiu de 23,9 kgfm para 25,4 kgfm. Com todo este poder de fogo, o modelo acelerava de zero a 100 km/h em apenas 7,5 segundos e alcança velocidade máxima de 231 km/h (na versão anterior, chegava aos 227 km/h).

A versão GTI do Golf MK4,5 oferecia duas opções de transmissão: manual de cinco marchas e automática Tiptronic, também de cinco marchas, que podia ser utilizada como uma transmissão automática convencional (com a alavanca de câmbio no canal esquerdo) ou como uma transmissão semiautomática sequencial. Nesta condição, o motorista fazia as mudanças de marcha na própria alavanca (com leves toques para a frente ou para trás), proporcionando uma condução mais esportiva.

Nesta geração, o GTI trazia, de série, um generoso pacote de equipamentos que incluía direção hidráulica, vidros e travas elétricas, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, faróis com iluminação “Cool Blue”, retrovisores com o pisca integrado, porta-óculos, alarme anti-furto e rastreador via satélite.

Esse clássico pertenceu à frota de Desenvolvimento do Produto da Volkswagen e tem pouco mais de 20 mil km rodados.