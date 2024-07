Notas Bandeirada

Victor Manzini

Victor Manzini chega a Interlagos bem animado para a 4ª etapa do Turismo Nacional (TN), a terceira do Campeonato Sprint, que será disputada no próximo de sexta-feira a domingo. Interlagos é a única pista de todas do calendário que Victor, mais jovem piloto da TN, já conhecia antes de estrear em automobilismo nesta temporada. Mas nem por isso o desafio será menor. Inclusive porque ele passará a estampar seu número #117 em um Peugeot 208 substituindo o New Onix que pilotou até agora.

Murilo Dominguez

Destaques no kartismo brasileiro, os irmãos Matias e Murilo Dominguez (FC Oliveira/FC Motos) encerraram sua preparação para disputar a 25ª Copa Brasil em alto estilo. Na semana passada, no Circuito Paladino, na Paraíba, eles competiram com grande sucesso no Open da Copa Brasil. Murilo Dominguez, que competiu na Mirim, foi o campeão do Open, a última competição antes da Copa Brasil, considerado o segundo campeonato nacional mais importante do kartismo brasileiro. Matias Dominguez, por sua vez, foi o vice-campeão na Cadete e o 3º colocado na Mini 2T depois de largar em último nas duas baterias por conta de um problema técnico na tomada de tempos.