Viagem segura começa com a escolha certa do lubrificante

Julho é o período de férias escolares no Brasil. Nesse período, muitos pais se programam para tirar dias de descanso com seus filhos. Com isso, o número de veículos que circulam nas principais estradas brasileiras costuma aumentar consideravelmente.

Para evitar que as férias em família se transformem em um pesadelo ou, pior, em um contratempo devido a falhas mecânicas ou de manutenção, José Cesário Neto, Coordenador de Capacitação e Suporte Técnico da Mobil, traz algumas dicas valiosas para o motorista ir e vir das férias com segurança.

Dicas para uma viagem segura:

Escolha do lubrificante: Investir tempo na escolha do lubrificante certo pode economizar dinheiro a longo prazo e evitar complicações mecânicas. Consulte o manual do proprietário ou um profissional de confiança para garantir que está utilizando o óleo recomendado para o seu veículo, seja ele mineral, semissintético ou sintético.

Troca regular de óleo: Além da escolha correta, é fundamental seguir o cronograma de troca de óleo recomendado pelo fabricante. Isso não só mantém o motor em ótimas condições, mas também contribui para um desempenho suave e confiável durante toda a vida útil do veículo.

Preparação para viagem: Antes de iniciar uma viagem longa, verifique o nível de óleo do motor e, se necessário, faça a troca.

Segurança em primeiro lugar: Durante a viagem, monitore regularmente os indicadores do veículo e faça paradas periódicas para verificar os níveis de óleo e outras condições mecânicas. Isso pode prevenir problemas antes que se tornem graves.

Foto: Divulgação