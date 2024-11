Verstappen conquista vitória no Brasil e fica próximo do tetra

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o grande nome do GP São Paulo de Fórmula 1, disputado domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O GP foi marcado pela chuva, que adiou o treino classificatório de sábado para domingo pela manhã e a prova também foi disputada com chuva do começo ao fim.

Verstappen pilotou como um campeão. Largou em 17º, retardou a troca de pneus à espera de um safety car e ele veio, seguido de uma bandeirada vermelha em função do acidente do argentino Franco Colapinto, da Williams. Com isso, o genro do tricampeão mundial Nelson Piquet pode trocar os pneus no pit line e ganhou as posições de Charles Leclerg, Lando Norris e George Russo. Ficou atrás apenas de Esteban Ocon, da Alpine/Renault. Mas pilotando como tricampeão, logo partiu para o ataque e assumiu a liderança para conquistar uma vitória sensacional. Interlagos estava lotado (foram mais de 291 mil pessoas na soma dos três dias) e viu também Esteban Ocon e Pierry Gasly, da Alpine, brilharam e conquistarem a segunda e terceira colocação.