Venda de motos usadas no Brasil é quase o dobro de modelos novos

O mercado de motocicletas usadas segue forte no Brasil, ao ponto de responder por cerca de 64% das vendas das mais de 3,5 milhões de motocicletas comercializadas em 2024. Somente neste ano, até agosto, foram 3.544.568 unidades, somando os modelos zero km e os usados. Entre janeiro e agosto deste ano, foram vendidas 2.290.941 unidades usadas, 8,9% a mais que no mesmo período de 2023 (2.103.241 vendas). Os números são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Porém, na hora de comprar um bem que não é novo, é normal surgirem alguns receios e inseguranças para o comprador, especialmente se ele realiza a sua busca em sites de venda, em redes sociais ou com pessoas físicas. Apesar de os preços serem mais atrativos quando a compra não é realizada por meio de uma loja ou concessionária, muitos golpes podem estragar a experiência de compra e gerar grandes prejuízos financeiros. Pensando nisso, a Olho no Carro, maior plataforma de consulta veicular para pessoas físicas do país, com mais de 1,2 milhão de usuários cadastrados, criou uma lista com oito dicas que podem te salvar de cair em ciladas ou ter futuras dores de cabeça.

Mais procuradas

Dentre os modelos de motocicletas mais consultados na plataforma no período dos primeiros oito meses de 2024, o primeiro lugar fica com a popular Honda CG 125 (2008), que custa em média R$ 6.302,00 (Tabela FIPE de setembro). Ela tem manutenção mais barata e é muito utilizada por motociclistas que trabalham por aplicativos.

Logo depois, aparecem a Honda CG 150 (2008) e a Honda CB 300R (2012). A primeira é um modelo de entrada com preços a partir de R$7.855. Já a segunda é uma moto mais potente, com preços a partir de R$10.400.