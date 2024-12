Vai ser o motorista da família pela primeira vez nas férias: Prepara-se!

Com as festas de fim de ano chegando e a previsão de intensas ondas de calor ao longo das férias de verão, a expectativa das concessionárias de rodovias de todo o Brasil é que haja um forte aumento no número de carros trafegando pelas estradas, principalmente em direção às regiões litorâneas — com mais de 10 milhões de carros circulando só no estado de São Paulo. Muitos desses veículos serão dirigidos por motoristas que estão percorrendo amplas distâncias pela primeira vez, o que exige uma série de cuidados, conforme ressalta o coordenador técnico dos lubrificantes Mobil, José Cesário.

“Dirigir longas distâncias pela primeira vez apresenta riscos que vão além o desconhecimento técnico do veículo. Nesse caso, a fadiga é uma preocupação central, especialmente para quem não está habituado a manter atenção prolongada em rodovias. Além da fadiga, outro problema pode ser a falta de experiência em ultrapassagens, controle de velocidade em descidas ou curvas acentuadas, e até em lidar com condições climáticas adversas, como chuva ou neblina, o que pode aumentar o risco de acidentes. É essencial que esses motoristas se preparem com antecedência, estudem suas rotas e conheçam bem o funcionamento do veículo para minimizar riscos e viajar com segurança”, enfatiza Cesário.

Com mais de 30 anos de experiência no setor, o coordenador técnico lista algumas dicas para quem vai pegar a estrada pela primeira vez neste período festivo:

Faça uma revisão geral do veículo

Leve o carro a um mecânico de confiança para verificar:

• Óleo lubrificante do motor: cheque o nível e, se necessário, troque, optando sempre por um produto de confiança e alinhado às especificidades que estão no manual do seu veículo. Selecione o óleo que atende ou supere as recomendações do fabricante do seu veículo;

• Sistema de freios: cheque as pastilhas, os discos e o fluido de freio. Verifique se estão em bom estado e se está na hora de trocar o fluido. A recomendação é trocá-lo, normalmente, a cada 2 anos. Os lubrificantes Mobil™ também oferecem alternativas em fluidos;

• Pneus: Verifique o estado e a calibragem (incluindo o estepe). Se estiverem muito gastos, considere trocá-los.

• Suspensão e alinhamento: Isso garante maior estabilidade na estrada. É recomendável checar também os amortecedores, buchas da suspensão e alinhamento.

2 – Atualize a documentação

Verifique se os documentos do carro — em especial o IPVA, o licenciamento e o seguro — e sua habilitação estão em dia. Além disso, considere fazer um seguro contra terceiros, se ainda não tiver.

Prepare um kit de emergência