Rossatto está em alta na Fórmula Truck

Fabrício Rossatto, piloto de Campo Largo (PR), está em alta na Fórmula Truck. Em seu terceiro ano na categoria e mais adaptado, Fabrício foi ao pódio nas duas últimas corridas, em Cascavel e Campo Grande. Com sem caminhão VW # 82, com preparação da Equipe Garagem Racing vem em crescimento técnico e vai buscar sua primeira vitória na 5ª etapa, que será realizada domingo, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

Competindo na categoria F-Truck (caminhões com motores a bomba injetora), Fabrício conquistou seu primeiro pódio em Cascavel, quando foi o quarto colocado. A confirmação da boa fase veio em Campo Grande, quando foi terceiro. “O início da temporada não foi muito bom para mim, com as quebras em Rivera e Guaporé. Mas a equipe trabalhou muito e conseguimos evoluir nas duas corridas seguintes, obtendo o quarto e terceiro lugares e subindo ao pódio de Cascavel e Campo Grande. Vamos para a etapa de Londrina com o objetivo de mais um pódio, quem sabe a primeira vitória na categoria e melhorar nossa posição no campeonato, que já é muito boa, levando o nome da minha cidade mais uma vez ao pódio”, declarou o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto.

Fabrício Rossatto ocupa a terceira colocação da categoria F-Truck no Campeonato Interestadual de Fórmula Truck, com 155 pontos. O líder é o curitibano Márcio Rampon, com 280 pontos.

Crédito: Divulgação