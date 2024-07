Rossatto conquista 2º pódio seguido

Fabrício Rossatto, de Campo Largo, no Paraná, conquista mais um resultado positivo na Fórmula Truck. Depois do quarto lugar em Cascavel, ele conquistou o terceiro lugar na categoria F-Truck na 4ª etapa da temporada, disputada domingo, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,

Competindo com o caminhão Volkswagen nº 82 da equipe Garagem Racing (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos), fez uma grande corrida, Largou em terceiro, caiu para quinto e depois de boa recuperação, conclui a prova em terceiro, conquistando seu segundo pódio seguido.

“Foi mais um fim de semana de muito trabalho. Fiz um bom tempo no treino classificatório, largando da terceira posição. Mas não consegui fazer uma boa largada, caindo para a sétima posição. Mas me recuperei rapidamente, recuperando as posições volta a volta, até chegar ao terceiro lugar novamente. Mas quando cheguei no pelotão da frente houve, um Pace Truck por causa de acidente juntando todos os caminhões, mas alguns retardatários atrapalharam um pouco. Mas no geral, foi muito bom, com mais um pódio e levando mais um troféu para casa”, concluiu Fabrício Rossato.

Joãozinho Santa Helena

Já Joãozinho Santa Helena, o outro piloto da equipe Garagem Racing, largou em terceiro na categoria GT Truck com seu caminhão DAF nº 33 não teve o que comemorar. Ele largou em terceiro, caiu para quarto, mas seguiu pressionando Rafael Fleck, o terceiro.

Quando mais pressionava, sofreu uma penalização por excesso de velocidade no radar e para complicar de vez, teve uma quebra, levando a abandonar a corrida. “Perdemos uma boa chance de vencer a segunda corrida na Fórmula Truck. Meu caminhão tinha bom rendimento, tanto que até fui penalizado por excesso de velocidade no radar. Caí para o 12º lugar e consegui me recuperar rapidamente, mas quando estava na sexta posição, colado no quinto e quarto colocados, meu caminhão quebrou e tive que abandonar a prova. Nessa etapa, faltou um pouco de sorte, pois deveria ser festa dupla na equipe. Reforço que nosso caminhão está muito forte e vamos com tudo na próxima etapa em Londrina”, declarou Joãozinho Santa Helena.

A 5ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 04 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.