A classificação extra-oficial aponta que Pedro Muffato continua líder da categoria GT Truck na Fórmula Truck, agora com 263 pontos, três à frente de Rafael Fleck. Com a vitória, Everton Fontanella assume a terceira colocação, com 240 pontos.

Na categoria F-Truck, Márcio Rampon mantém a primeira colocação na classificação do campeonato, com 280 pontos; Giovani Tavares assume a vice-liderança com a vitória ao chegar a 195 pontos, enquanto que Fabrício Rossatto é o terceiro colocado, com 153 pontos.

A classificação das duas categorias será divulgada oficialmente durante a semana, com a homologação dos resultados.