BANDEIRADA

Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula-2

No domingo (7) no Autódromo de Silverstone, na Inglaterra, foi encerrada a 8ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula-2. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que na pista havia conquistado a terceira colocação na Sprint Race, realizada no sábado, fez mais uma corrida de grande ação e concluiu as 29 voltas da prova na sexta colocação. Com […]