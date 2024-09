Rali Erechim promete um evento histórico em outubro

Vem aí um super Erechim Rally Brasil (ERB)! O maior evento de rali de velocidade do Brasil, agora ganhará o incremento de outra modalidade, o rali cross country.

O anúncio da novidade ocorreu de maneira oficial ontem, com a publicação do Regulamento Particular de Prova (RPP). O cross country é a modalidade do rali que é desenvolvida no Sertões, por exemplo.

São camionetes e UTVs que vão compor o grid do rali, aliando ainda a prova dos campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de rali de velocidade.

Em breve todos terão acesso à programação completa e locais das provas especiais divulgada pela organização. O presidente do Erechim Auto Esporte Clube (Eaec) comemora a junção das duas modalidades em um evento histórico para a cidade e a região norte do Rio Grande do Sul. “Estamos muito felizes em poder ter o Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country em Erechim. É algo que a cidade já vinha tentando há algum tempo, e com o apoio da Federação Gaúcha e Confederação Brasileira de Automobilismo, além dos clubes da região, finalmente conseguimos. Será um grande desafio para todos, e um espetáculo para o público erechinense e regional”, enfatiza.

Por fim, o Erechim Rally Brasil acontecerá entre os dias 16 e 20 de outubro. A competição, realizada normalmente em maio, não ocorreu este ano em função das tempestades que assolaram o estado.