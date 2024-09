Rafaek Fleck vence em Guaporé e se isola na liderança da Fórmula Truck

O gaúcho Rafael Fleck levantou a torcida presente ao Autódromo Nelson Luiz Barro, em Guaporé, ao conquistar, no domingo (8), a vitória na 6ª etapa da Fórmula Truck. Assim, o filho do bicampeão da categoria Jorge Fleck (1999/2000) ganhou a prova da categoria GT Truck, completando 25 voltas em 40m20s171. Por outro lado, Rogério “Taio” Agostini, que tinha largado na pole position, fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m31s256.

Além disso, o paranaense Pedro Muffato, que largou em quarto, conquistou a segunda colocação, recebendo a bandeirada a 1s798 do vencedor. Em seguida, o catarinense Túlio Bendo chegou em terceiro, a 2s512; seguido por Álvaro Bendo (SC), a 18s832; Alex de Andrade Vieira (SP), a 20s423; Rogério Agostini (SC), a 21s365; Joãozinho Santa Helena (PR), a 23s770; Alisson Nurnberg (PR), a 36s467; Edivan Monteiro (PR), a 36s877; e Robson Portaluppi (RS), a 54s556. Esses pilotos, pela ordem, ocuparam as 10 primeiras colocações da prova.

Líder isolado

Portanto, Rafael Fleck comemora sua primeira vitória na categoria GT Truck e se isola na liderança. A classificação extra-oficial lhe confere 435 pontos, contra 410 de Túlio Bendo. Com o segundo lugar, Pedro Muffato subiu para a terceira colocação, com 353 pontos.

Finalmente, a 7ª etapa da temporada da Fórmula Truck será disputada no dia 13 de outubro, em Rivera, no Uruguai.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.