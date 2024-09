Fórmula Truck retorna a Guaporé com equilíbrio nas duas categorias

A Fórmula Truck retorna a Guaporé para a disputa da 6ª etapa da temporada, domingo (8), vivendo o seu momento de maior equilíbrio e com maior número de cotados à vitória nas categorias GT Truck (motores eletrônico) e F-Truck (motores com bomba injetora).

A Fórmula Truck já este em Guaporé neste ano. No dia 21 de abril, o Autódromo Nelson Luiz Barro sediou a 2ª etapa da temporada, quando teve as vitórias dos paranaenses Pedro Muffato na categoria GT Truck e Márcio Rampon na F-Truck.

A briga pela liderança é uma das atrações da etapa da serra gaúcha, que tem a previsão de 50 participantes, divididos nas duas categorias. Também há a expectativa de recorde público.

Na categoria GT Truck, o gaúcho Rafael Fleck e o catarinense Túlio Bendo dividem a liderança com 330 pontos cada um. Em terceiro está o catarinense Everton Fontanella, com 280 pontos; seguidos do paranaense Pedro Muffato, com 263; o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, com 205; e do catarinense Ramiris Fontanella, com 185 pontos.

Já na categoria F-Truck, o paranaense Márcio Rampon é o líder desde o início da temporada, com 360 pontos, mas passa pelo momento de maior pressão. Com duas vitórias seguidas, o paraguaio Geovani Tavares chegou à vice-liderança, com 315 pontos, enquanto que o paranaense Fabrício Rossatto se firmou na terceira colocação, com 245 pontos. O gaúcho Douglas Collet ocupa a quarta colocação, com 215 pontos, ao passo que os paranaenses Thiago Mânica, com 210 pontos; e Gilmar Antônio Mottin, com 200, são quinto e sexto respectivamente.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Guaporé serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.