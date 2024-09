Preços de veículos usados sofrem queda no Paraná

Novo levantamento realizado pela Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios para o segmento, aponta uma leve queda de 0,76% no preço médio dos anúncios de veículos usados na plataforma em agosto na comparação com julho de 2024 no Paraná. Os dados são do recém-lançado Índice Webmotors, que calcula as variações percentuais dos valores dos carros anunciados.

“Mesmo estando acima da base nacional, que registrou um declínio de 0,32% em igual período, os números de agosto referentes ao Paraná refletem um cenário de estabilidade no mercado, dentro das expectativas para o setor. A variação no preço dos veículos segue o comportamento natural de oferta e demanda. No caso dos carros usados, a queda é resultado da depreciação normal desses veículos, o que já era esperado”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.