Porsche duplica tamanho da linha de modelos do Macan elétrico

A Porsche dobrou o tamanho da linha de modelos do seu primeiro SUV totalmente elétrico. O Macan, com tração traseira, entrega principalmente alta eficiência e autonomia. Já o novo Macan 4S preencherá a lacuna entre o Macan 4 e o Macan Turbo. Assim como os modelos apresentados anteriormente, o 4S está equipado com o sistema de Gerenciamento de Tração Porsche (ePTM) controlado eletronicamente, que distribui a potência de tração entre os eixos dianteiro e traseiro cerca de cinco vezes mais rápido do que um sistema de tração integral convencional.

O novo modelo de entrada Macan para o mundo dos SUVs totalmente elétricos da Porsche também obtém sua energia de uma bateria de alta voltagem com um conteúdo de energia bruto de 100 kWh. A propulsão é fornecida exclusivamente pelo motor do eixo traseiro utilizado no Macan 4, com um diâmetro de 210 milímetros, um comprimento ativo de 200 mm e uma potência de 250 kW (340 cv). O motor elétrico possui um inversor de pulso de 480 amperes (PWR) em que o material semicondutor de alta eficiência carbeto de silício (SiC) é utilizado para proporcionar maior eficiência. Ele reduz significativamente as perdas de comutação no inversor de pulso e permite frequências de comutação mais altas. Em combinação com o Launch Control, o Macan produz até 265 kW (360 cv) de potência com o overboost, e o torque máximo é de 563 Nm. Partindo da inércia, o carro atinge a marca de 100 km/h em 5,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 220 km/h. Ao abdicar da tração integral, o Macan é 110 quilogramas mais leve que o Macan 4 e, portanto, consome menos energia e entrega uma maior autonomia. Os dados de alcance e autonomia, medidos de acordo com os padrões do Inmetro, ainda não são conhecidos e serão comunicados futuramente.

Macan 4S

O Macan 4S possui um novo motor no eixo traseiro e um poderoso inversor de pulso de 600 amperes. O motor elétrico tem um diâmetro de 230 milímetros e um comprimento ativo de 150 milímetros. Juntamente com o motor do eixo dianteiro também usado no Macan 4 e no Turbo, entrega uma potência do sistema de 330 kW (448 cv) com um curto overboost de potência para até 380 kW (516 cv). Com o Launch Control, o torque máximo é de 820 Nm. Os números de desempenho são impressionantes: com o Launch Control, o Macan 4S acelera de 0 – 100 km/h em 4,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 240 km/h. Os modelos Macan, incluindo o Macan 4S, estão equipados com o gerenciamento eletrônico de amortecimento Porsche Active Suspension Management (PASM) como item de série. A suspensão pneumática adaptativa com sistema de nivelamento e ajuste de altura, o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e o eixo traseiro direcional permitem que o chassi seja ainda mais otimizado para maior desempenho e conforto.

Os dois novos modelos possuem todas as qualidades da segunda geração do Macan, incluindo o design progressivo e atemporal com aerodinâmica otimizada para autonomia (cw = 0.25). A arquitetura de 800 volts da Plataforma Elétrica Premium (PPE) permite uma capacidade de carga DC de até 270 kW. A bateria de alta voltagem pode ser carregada de 10 a 80 por cento em cerca de 21 minutos em uma estação de carregamento rápido adequada.

Design off-road

Uma nova cor exterior, Cinza Slate Neo, está agora disponível para todos os modelos Macan. Uma roda Macan S de 20 polegadas foi adicionada ao portfólio de rodas. Um novo pacote de design off-road também está opcionalmente disponível para todos os modelos, melhorando ainda mais a usabilidade diária do Macan. Estradas de terra acidentadas e subidas e descidas particularmente íngremes podem ser dominadas ainda mais facilmente do que antes. A geometria alterada do para-choque dianteiro aumentou o ângulo de ataque para até 17,4 graus, dependendo do modelo (com a suspensão pneumática em um nível especificamente elevado). Em combinação com a suspensão pneumática adaptativa, o pacote de design off-road também aumenta a distância livre do solo em 10 mm, para 195 mm na configuração normal.

A Porsche oferece o pacote em duas cores: em Cinza Vesuvius ou na cor exterior. O para-choque dianteiro, as saias laterais, os painéis do difusor e os trilhos do teto são então pintados de acordo. Rodas de design off-road de 21 polegadas combinando em Cinza Vesuvius também são oferecidas. Para os clientes que escolhem a variante do pacote de design off-road na cor exterior do carro, as lâminas laterais também são pintadas na mesma cor. Os trilhos do teto podem ser encomendados em Preto, Prata ou Turbonite (apenas Turbo).

Para o Macan, Macan 4 e Macan 4S, o para-choque dianteiro off-road com um aplique em Cinza Versuviu também está disponível separadamente. O ângulo de abordagem aumenta como no pacote de design off-road.

Preços

Os dois novos modelos Macan já estão disponíveis para encomenda no Brasil. As primeiras unidades deverão ser entregues no 4º trimestre deste ano. O novo Macan tem preço público sugerido de R$ 560.000. Para o novo Macan 4S, o preço público sugerido é de R$ 630.000,00.