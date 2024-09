Paranaense Light de Kart terá a decisão sábado em Londrina

Com programação desta quinta-feira a sábado (21), o Campeonato Paranaense Light de Kart terá a sua decisão no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná. A promoção e organização é da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A 5ª e última etapa do Paranaense Light de Kart é a penúltima oportunidade que kartistas de todo o Brasil têm para testar equipamentos em ritmo de competição, antes do Campeonato Brasileiro de Kart. Londrina sediará o Grupo 2, de 11 a 16 de novembro. No dia 2 de novembro, será disputada a final do Campeonato Paranaense, que será Open do Brasileiro.

Definição dos campeões

Para definir os campeões do Paranaense Light, cada um dos competidores descartará a pior baterias das 10 disputadas nas cinco etapas.

Depois de quatro etapas, na categoria F-4, Davi Alkimin é líder, com 60 pontos, seguido de Pedro Cerdeira Cândido, com 31; e Fabiano Dias Donato, com 26 pontos. A Mirim tem Lourenço Tanner Kuhn na liderança, com 60 pontos, enquanto que Marco Bomtempo Neto é o vice-líder, com 48. Felipe Camilo está na primeira colocação da categoria Cadete, com 30 pontos.

Júnior Menor

Portanto, na Júnior Menor, Manoel Pedro Ceccatto é o primeiro colocado, com 30 pontos, ao passo que Guilherme Busato é o segundo colocado, com 15. Artur Cordeiro é o terceiro colocado, com 12 pontos. A categoria Júnior chega à final equilibrada. Lucas de Araújo Kuhn é o líder, com 42 pontos. Rafael Busato e Guilherme Moledo dividem a vice-liderança, com 30 pontos cada um; ao passo que Leonardo Ramires surge na terceira colocação, com 24 pontos. A categoria Graduados tem como líder Rafael Martins Croce, com 30 pontos. Alysson Prestes é o vice-líder, com 22; e Gabriel Sano o terceiro colocado, com 12. José Pontalti Júnior chega à final como líder da categoria sênior AM, com 87 pontos. Lucas Carreira do Valle é o segundo colocado, com 51 pontos; e Juliano Siverio Longo, o terceiro, com 47.

Além disso, a Sênior Pro tem Júlio Conte na liderança, com 37; Erick Lutum e Lucas Chimello dividem a vice-liderança, com 30 pontos cada um. Rafael Patorello ocupa a terceira colocação, com 20 pontos. Na Super Sênior, Edward Kronbauer está na primeira colocação, com 61; Márcio Eduardo surge em segundo, com 58. Marcelo Owada na terceira colocação, com 46 pontos. Jedson João Vicente é o líder da categoria Super Sênior Máster, com 90 pontos; Doglas Pierosan é o vice-líder, com 48; e Amilcar Mugnaini o terceiro colocado, com 30 pontos.

Por fim, na categoria Sprinter a liderança é de Matheus Minato, com 60 pontos. A vice-liderança é dividida por João Paulo Sanzovo e Pedro Eugênio Carloni, com 27 pontos; enquanto que Felipe Cominese Freire é o terceiro colocado, com 15 pontos.