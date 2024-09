Paraná abre em Telêmaco Borba a 2ª fase da Velocidade na Terra

Com programação desenvolvida sábado e domingo, Telêmaco Borba abre a segunda fase da temporada de Velocidade na Terra do Paraná. O Autódromo Municipal será palco da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross.

A promoção e organização são do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). No sábado, a programação começa às 8h30, com os treinos livres, com três sessões para cada categoria. Os treinos classificatórios serão no fim da tarde, quando serão definidos os grid de largadas. No domingo, a programação se inicia com os warm-up a partir das 8h30, seguindo-se das provas, com duas baterias para cada categoria.

Com três etapas disputadas, o Paranaense de Velocidade na Terra tem Júlio César França Bueno como líder na categoria 1.600 Tração Traseira; Emanuel Pauzer, na Old Fusca Velocidade Carburado; Júlio César França Bueno, na Old Fusca Velocidade Injetado; Matheus Machado, na Turismo Injetado; Marciano de Paula, na Turismo Tração Dianteira; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; e Jean Carlo Gans na categoria Marcas.

Depois de quatro etapas, o Paranaense de Kartcross tem Douglas Luís Rodrigues como líder da categoria Original CBA, enquanto que Rodrigo Fernando Meirelles está na liderança da categoria Força Livre.

Classificação do Paranaense de Velocidade na Terra

Categoria 1.600 Tração Traseira

Pos. Piloto Pontos

1º) Júlio César França Bueno 66

2º) Rudimar Antônio Mahle 48

3º) Anderson Valério de Oliveira 47

4º) Gustavo Vicente Ozório 45

5º) Luiz Santos Camargo 43

6º) Maurício Cazini 37

7º) Gabriel Bechtold 35

8º) Victor Mahle 27

9º) Marlon Holetz 25

10º) Rafael Hilgemberg 23

11º) Edgar Gonzalez 18

12º) Daniel Rubik 15

13º) Ailson das Graças P. Júnior 13

14º) Luciano Laroca 10

15º) Emerson Vilas Boas 9

16º) Maurício Cavali 8

17º) João Godoy 7

18º) Rogerson Pereyma da Silva 6

18º) Tiago Jarczenka 6

19º) Amauri de Jesus Soares 5

19º) Alcídio Andretta 5

20º) Jarbas Schutt 4

21º) Anderson Rodrigo de Souza 3

Joni Videira 3

Gabriel Gonçalves da Cunha 3

Alefer Rafael 3

Roberto Caillot/F. Claudino 3

Marcello Cezar de Mello/Marcos Mello 3

Giovani S. Guarneri 3

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado

1º) Emanuel Pauzer 126

2º) Rudimar Antônio Mahle 61

3º) Gustavo Vicente Ozório 59

4º) Marcos Artur Garcia 52

5º) Rafael Hilgemberg 50

6º) Matheus Ruthes Olinisky 47

7º) Paulo Ricardo Schatzmann 42

8º) Ailson das Graças P. Júnior 35

9º) Juliano Tozetto 23

10º) Daniel Rubik 18

11º) Marlon Goto Holetz 17

12º) João Conelly 15

13º) Anderson Rodrigo de Souza 11

14º) Arthur Leonel de Pontes 10

15º) Alexandre Marzolla 7

16º) Edewilson Costa Cristo 5

Giovani Simão Guarneri 5

18º) Marcello Cezar de Mello/Marcos Mello 4

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado

1º) Júlio César França Bueno 102

2º) Emerson Vilas Boas 81

3º) Anderson Valério de Oliveira 61

4º) Luciano Laroca 56

5º) Mauricio Cazini 49

6º) Jefferson Leopondo Pontes 46

7º) Rogerson Pereyma da Silva 41

8º) Victor Mahle 31

9º) Arthur Leonel de Pontes 11

Categoria Turismo Injetado

1º) Matheus Machado 103

2º) Eduardo Cesar da Silva 81

3º) Marciano de Paula 67

4º) João Luciano Ribeiro 61

5º) GE Colodel 44