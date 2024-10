Para onde vai o óleo depois da troca?

Após o uso, o destino do óleo lubrificante do seu carro deve ser só um: o rerrefino! Um processo que, de forma simplificada, significa realizar a reciclagem do resíduo, garantindo a sua reutilização de forma sustentável.

Quando o descarte do óleo lubrificante usado não ocorre corretamente, gera sérios impactos ambientais, como a contaminação do solo, da água e do ar.

Lei para descarte

A legislação brasileira obriga o envio do óleo coletado para a reciclagem. Isto é, o rerrefino, evitando a necessidade de extração de novos recursos finitos, uma vez que a matéria prima do óleo lubrificante é o petróleo, e promovendo a economia circular.

Volume

Você sabia que, no Brasil, cerca de 500 milhões de litros de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC) são coletados corretamente a cada ano?

Mas, antes de discutir as consequências desse desafio, é importante entender como funciona o ciclo sustentável do óleo lubrificante:

Coleta

O processo circular começa com a coleta legal do OLUC, realizada por empresas especializadas e autorizadas. Essas empresas seguem rigorosos padrões de segurança e logística reversa para garantir o descarte legal do óleo, sem causar danos ao meio ambiente. A coleta adequada é fundamental para evitar a contaminação do solo, preservando os ecossistemas.