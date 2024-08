Notas Bandeirada

Rali dos Sertões

A 32ª edição do Sertões será mais um marco para a equipe paranaense Zenz Rally Team. Será a sua sétima participação na maior competição off-road disputado em solo brasileiro. E neste desafio, Otávio Enz e Rodrigo Khezam serão os representantes na categoria Ultimate PRO. “É de grande alegria e expectativa compor novamente o grid do evento”, comemora o piloto Otávio Enz, de Apucarana. Para a sétima participação no Sertões e o time não tem medido esforços na preparação do Mitsubishi Triton ZRT (#369) com chassi tubular, carroceria de fibra de vidro e motor 3.2 diesel de 230cv.

Enduro

O Campeonato Brasileiro de Enduro 2024 chega sábado e domingo à 5ª de suas sete provas, a única do calendário disputada no Nordeste. Castro Alves, no leste baiano, a 190 quilômetros da capital Salvador, recebe a competição pela primeira vez. Para a equipe Honda Racing, a expectativa no desafio inédito é manter a invencibilidade de seus pilotos na Elite (geral) e nas categorias em que participam.

Irmãos Cavalcante

Os irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante, de Toledo, brilharam no Campeonato Catarinense de Kart, disputado sexta-feira e sábado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha. Bernardo se sagrou campeão da categoria Cadete e Caetano se classificou em nono. A partir de agora os dois passam a pensar no Campeonato Paranaense e no Brasileiro, que serão disputados no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina.