Notas Bandeirada

Regional Cup I

Um dos momentos mais aguardados da temporada 2024 do kartismo brasileiro está chegando. Hoje e amanhã acontece a decisão da 1ª edição da Regional Cup de Kart, no Circuito Internacional Paladino, no Conde (PB). A competição reúne as categorias OK Júnior, OK FIA e Mini 2T e os finalistas conquistaram suas vagas nas principais competições regionais de kart nos últimos meses, bem como na Copa Brasil de Kart, encerrada sábado passado no Paladino.

Regional Cup II

Os paranaenses na final da Regional Cup de Kart são Murilo Fiore, Firas Fahs e Alfredinho Ibiapina na categoria OK FIA; Guilherme Moleiro, Rafael Busato, Marcelo Tortato, Gustavo Bonk, Guilherme Busat e Lucas Kuhn na OK Júnior; e Lorenzo Kuhn na Mini 2T.