Notas Bandeirada

Arthur Pavie

O brasiliense Arthur Pavie está de volta ao grid do BRB Fórmula 4 Brasil para o restante da temporada 2024. O piloto será representante da TMG Racing, equipe pela qual iniciou sua trajetória na categoria em 2022, quando substituiu Aurelia Nobels na etapa de Goiânia e mostrou um desempenho promissor. A próxima etapa será nosdias 20e 30 deste mês, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Copa Brasil

Com mais de 210 confirmados, a 25ª edição da Copa Brasil de Kart terá nesta quinta-feira (20) o encerramento das inscrições com o desconto do segundo lote. Para estar entre os pilotos, que disputarão um dos títulos mais importantes do kartismo nacional, basta realizar sua inscrição no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA): https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-2024-25o-copa-brasil-de-kart-2024. A Copa Brasil de Kart acontecerá entre os dias 17 e 27 de julho, no Circuito Internacional Paladino, no Conde, na Paraíba.