No sacrifício, Firás Fahs vai ao pódio na Copa São Paulo Light de Kart

No sacrifício, Firás Fahs, da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte, conclui sua participação na 6ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele sofreu uma intoxicação alimentar e disputou a segunda prova impulsionado pela força de vontade. Mesmo assim, foi ao pódio na categoria Graduados e na Graduados B (classificação somente para os estreantes).

Firás largou na 10ª colocação, conquistou o sexto lugar na primeira prova e o quarto na segunda. Na soma das duas, conquistou o quinto lugar, garantindo presença no pódio. Na Graduados B, competição dos estreantes na temporada, o piloto de Foz do Iguaçu se classificou na segunda colocação, indo mais uma vez ao pódio. “Terminei esta etapa no sacrifício. Tive vômitos antes da largada da segunda prova, mas decidi competir sem estar no melhor de minha forma física para marcar pontos, pensando no campeonato. Felizmente pude ir até o fim e conquistar este dois pódios”, acentua firas Fahs.

A 7ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart está marcada para o dia 10 de agosto, novamente no Kartódromo de Interlagos.