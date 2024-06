Firás Fahs tem fim de semana perfeito impedido por toque e quebra

O fim de semana perfeito que se desenhava para o piloto de Foz do Iguaçu Firás Fahs na 4ª etapa da Fórmula Delta foi desfeito por um toque na corrida de sábado e uma quebra de embreagem no domingo. A prova foi disputada no Autódromo de Interlagos, na Capital Paulista.

O fim de semana de Firás Fahs, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, começou na sexta-feira, quando foi o sexto colocado no primeiro treino livre e foi o mais rápido no segundo. No sábado, voltou a andar na frente, conquistando a segunda colocação do grid de largada. Na prova do sábado, largou bem, mas teve um enrosco na segunda volta, o que o levou a sair da pista. Conseguiu voltar em último e em uma corrida de recuperação, terminou na sétima posição. No domingo, largou na sétima posição e já estava em quarto na segunda volta, quando o carro quebrou.

Certeza da evolução

Firás Fahs lamenta os problemas, mas destaca que ficou a certeza da evolução. “Agora temos a certeza que estamos entre os mais rápidos da categoria. Os bons resultados logo chegarão”, acentua Firás Fahs.