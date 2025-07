Curitibanos conquistam dois Pódios na Gold em Cascavel

Cascavel e Paraná - Os curitibanos Marcos Ramos e José Cordova, da equipe Le Lac Racing, com o apoio do LC Auto, Gauss, Wiz Seguros, Livuk e Grupo Le lac, foram ao pódio nas duas categorias, na 3ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic, realizada em Cascavel, no Autódromo Zilmar Beux, no último fim de semana. Marcos Ramos ficou em quarto na categoria Gold Turismo Máster, com o Peugeot nº 207 e a bordo do Aldee nº 81, a dupla Marcos Ramos/José Cordova ficou em terceiro lugar, na categoria Gold Classic.

Classificação e Pontuação

Somados os pontos das quatro corridas disputadas, o resultado final da categoria Gold Turismo Máster foi o seguinte: 1º) Fábio Tokunaga, com 320 pontos; 2º) Ademar D’Agostini, 265; 3º) Karl Raucher, 255; 4º) Marcos Ramos, 210; e 5º) Marcelo Perillo, com 190 pontos. Na Copa Frum Glod Classic Divisão 3, após duas corridas, os três primeiros foram: 1º) Carlão Estites, com 130 pontos; 2º) João Vasconcelos, 115; e 3º) Marcos Ramos/José Cordova, 80.