Notas Bandeirada

Contudo, é o formato inédito da prova que pode equalizar a balança. Com uma duração estimada em 1h10, exigindo alto condicionamento físico e mental, a corrida noturna de resistência remete à sua sólida experiência no triatlo.

Apesar de nunca ter competido no traçado desafiador de Cascavel e ainda estar em fase de adaptação ao carro de Turismo – sendo esta sua quarta participação na temporada –, Canhedo reconhece o desafio inicial, especialmente em treinos e qualificação, onde a margem para erro é mínima e a intimidade com o traçado é crucial.

Cascavel e Paraná - A próxima etapa da Nascar Brasil , marcada para 12 de julho no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR) , será um cenário de contrastes para Vinicius Canhedo (Coca-Cola/Sprite/Grupo Brasal/BR Mania/+Mu/Tayná Alimentos/Mundo do Led/Liquigás/Copa Energia/Extra Power/Clínica Montenegro).

Pipo Derani

Após conquistar o primeiro pódio na temporada 2025, o brasileiro Pipo Derani volta à pista domingo (6), para a disputa da 3ª etapa do European Le Mans Series, as 4 Horas de Ímola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. Será a primeira vez do piloto brasileiro no traçado de 4,9 km e 21 curvas.

Derani e os companheiros Enzo Fittipaldi e Manuel Espírito Santo ficaram em terceiro lugar na etapa passada, em Paul Ricard, na França, e a expectativa é boa para seguir na briga a bordo do LMP2 #47 da equipe CLX Motorsport.