Moto1000GP firma parceria com o portal Motorsport.com

Para o CEO do Moto1000GP, Gilson Scudeler, a parceria é um marco importante para o fortalecimento do esporte no Brasil. “É muito importante estar em uma plataforma como o Motorsport.com, líder global no setor de duas rodas. Eles divulgam tudo o que acontece no automobilismo e também no MotoGP, e agora terão a motovelocidade brasileira como destaque”, afirma.

Fundado em 1994, o Motorsport.com abrange 18 edições em 14 idiomas diferentes. A plataforma oferece notícias, fotos, vídeos, transmissões ao vivo, podcasts e uma cobertura completa das principais categorias do esporte a motor mundial. A parceria inclui a transmissão das corridas do MOTO1000GP no Youtube da Motorsport.TV já a partir do GP Cascavel, que será disputado sábado e domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

O Moto1000GP tem se destacado cada vez mais no cenário do esporte a motor no Brasil. Para expandir ainda mais seu alcance, firmou uma parceria estratégica com o Motorsport.com, uma das maiores plataformas globais de mídia digital especializada em esportes a motor. O objetivo é aumentar a visibilidade do campeonato e fortalecer a motovelocidade brasileira, conectando pilotos e fãs a um público ainda maior.

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas e da plataforma Motorsport.com. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Ingressos à venda

A programação do Moto1000GP em Cascavel é composta por treinos livres na sexta-feira (18), classificatórios e corridas curtas no sábado (19) e corridas longas, além de um moto passeio, no domingo (20). Todos os horários estão disponíveis no site oficial do Moto1000GP.

Os ingressos para o GP de Cascavel já estão à venda na plataforma Sympla, com preços a partir de R$15,00. Há opções para arquibancada, paddock e camarote. Quem adquirir antecipadamente as credenciais Club GP Paddock ou Club GP VIP ganha um boné oficial. Crianças de até nove anos têm entrada gratuita. A novidade para a etapa é o Combo Família, em que é possível adquirir quatro credenciais por um valor especial.