Mitsubishi apresenta série especial do Eclipse Cross

A Mitsubishi Motors apresentou nesta semana, a série especial Eclipse Cross Motorsports, que celebra os 30 anos do rali de regularidade promovido pela marca japonesa, uma das mais reconhecidas no país por proporcionar experiências 4×4 a seus clientes.

Limitado a apenas 100 unidades, o modelo – comercializado com preço de R$ 228.990 – é o primeiro da história da Mitsubishi no Brasil a contar com a participação dos clientes da marca na escolha de seu design. Para tal, a marca promoveu uma votação online que contou com a adesão de mais de 850 participantes, que puderam escolher dentre diversas combinações, desde cor de carroceria até detalhes internos entre as opções que mais lhes agradavam.

Baseado na versão topo de linha do Eclipse Cross, a HPE-S S-AWC, o modelo conta com tração 4×4 e tem apelo bastante aventureiro, em linha com o rali de regularidade da marca.

Por fora, a série especial Eclipse Cross Motorsports tem carroceria pintada na cor exclusiva cinza Concrete Spot. O uso de acabamentos em preto fosco presentes nos para-choques traseiro e dianteiro e, também, nas molduras das caixas de roda criam um contraste que reforçam o espírito off-road da versão.

O apelo arrojado do modelo é reforçado pela presença de rodas aro 18 em liga-leve, calçadas com pneus ATR 225/55 R18 – o que reforça sua capacidade off-road, especialmente por conta do sistema de tração 4×4 herdado do lendário Lancer Evolution.

O Eclipse Cross Motorsports também conta com rack de teto transversal de estilo WingBar da marca Thule, junto com adesivos Motorsports que remetem à série especial nas portas dianteiras, que se unem a outros adesivos comemorativos aos 30 anos do Rally Motorsports aplicados na coluna B e vidro traseiro.

Por fim, o interior da série especial recebeu detalhes na cor preto brilhante e plaqueta exclusiva aplicada no painel.