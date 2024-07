McLaren homenageia Senna no Goodwood Festival 2024

O legado de Ayrton Senna, que venceu três Campeonatos Mundiais de Fórmula 1 com a McLaren e faleceu em 1994, foi um marco significativo no calendário da Fórmula 1 de 2024. No Grande Prêmio de Mônaco, a McLaren revelou o McLaren Senna com pintura Senna Sempre ao lado de uma pintura exclusiva para os carros de Fórmula 1 MCL38 pilotados por Lando Norris e Oscar Piastri. O MCL38 com sua pintura exclusiva do Grande Prêmio de Mônaco também será exibido, dando aos fãs da McLaren a chance de ver os dois carros juntos.

A McLaren celebrará mais de seis décadas de sucesso no automobilismo inspirando seus supercarros no Goodwood Festival of Speed de 2024 , que acontecerá de 11 a 14 deste mês, na Inglaterra.

Morre o homem, fica a fama diz o ditador popular. Assim foi com Ayrton Senna. Hoje faz 30 anos da morte do piloto, do homem, do cidadão, mas ficou o seu legado, a sua luta que deixou os autódromos do mundo mais seguro, da sua luta pela educação, que continua com o Instituto Ayrton Senna, […]

Em associação com o Instituto Ayrton Senna, o McLaren Senna com pintura Senna Sempre é o resultado de meses de trabalho de designers experientes e técnicos de pintura da MSO. A mesma equipe que entrega encomendas personalizadas para carros de clientes e projetos inovadores como o 750S com tema 3-7-59 criou uma homenagem emocionante. Cores brilhantes que representam visualmente a personalidade vibrante e a visão de vida de Ayrton combinam-se com técnicas de pintura recentemente desenvolvidas e obras de arte requintadas de Senna, juntamente com referências aos seus três títulos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 e cinco vitórias no Grande Prêmio de Mônaco com a McLaren.

Juntando-se ao “Senna Sempre”, uma variedade espetacular de carros estará em exibição na McLaren House e em ação na famosa subida de Goodwood, enquanto uma lista de pilotos e representantes que canalizam a ilustre história da McLaren na Fórmula 1 participarão dos procedimentos no fim de semana. Bruno Senna (sobrinho de Ayrton, ex-piloto de Fórmula 1 e embaixador da marca McLaren Automotive) estará ao volante do McLaren MP4/6 com o qual seu tio foi campeão em 1991 – o único carro campeão de Fórmula 1 com um motor V12 e o último vencedor do campeonato a usar uma caixa de velocidades manual. O carro pilotado por Ayrton Senna venceu sete Grandes Prêmios no ano de seu terceiro e último título de Fórmula 1.

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Mika Häkkinen pilotará um Solus GT colina acima no sábado em uma corrida de demonstração. Um dos 25 carros de clientes que serão entregues como parte do programa Solus GT, a encomenda personalizada que leva o nome de Mika Häkkinen foi pintada para combinar com o McLaren MP4/13 que o finlandês dirigiu no Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1998. Este processo foi supervisionado por um técnico da MSO responsável pela pintura do carro de corrida original. A pintura do carro de F1 foi habilmente recriada e aplicada na carroceria leve e aerodinâmica do Solus GT – até mesmo as cores da pintura usadas foram misturadas para combinar com o processo de envelhecimento que ocorreu na carroceria original do carro de Fórmula 1.