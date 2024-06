Toledanos disputarão Troféu Ayrton Senna

Toledo estará no Troféu Ayrton Senna de Kart, que será disputado amanhã e sábado no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo. Os irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante irão disputar a categoria Cadete, preparando-se para o Campeonato Brasileiro, que terá o Grupo 1 disputado naquele kartódromo, em outubro. O Grupo 2 será em novembro, em Londrina, no Paraná.

Depois do Troféu Ayrton Senna, Bernardo e Caetano se dedicarão aos treinos no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Eles também disputarão o Grupo 2 do Brasileiro, competindo na categoria Mini 2 Tempos.

Diogo Cavalcante, pai e chefe de equipes das duas jovens promessas do kartismo de Toledo, adianta que preferiu desistir da Copa Brasil, que será disputada no próximo mês, no Kartódromo Paladino, na cidade do Conde, na Grande João Pessoa. “Desistimos da Copa Brasil e optamos por disputar as duas fases do Brasileiro por ser mais próximos, consequentemente com menos despesas. Daqui para frente e se preparar e acreditamos que tanto o Bernardo quanto o Caetano terão bom desempenho nas duas fases. No Paranaense, no fim de outubro, já será possível ter uma avaliação mais precisa”, salienta Diogo.

